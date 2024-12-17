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Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar

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BeIN Trio ekibi, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Yorumcular, Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golü de değerlendirdi. İşte o yorumlar...

BeIN Trio ekibi, Galatasaray'ın Trabzonspor'u son dakika golüyle 4-3 mağlup ettiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"YÜZDE 100 ÇIKTI DENEMEZ"

Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?

Deniz Çoban:"Gol çizgisi teknolojisi bunu çözemiyor, sadece kale direkleri arasını değerlendirebiliyor. Aut çizgisini ölçemiyor. Bu şehir efsanesi. Bu top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, yüzde 100 emin olabilmek için sadece ve sadece kale direği hizasındaki kameradan bakmak lazım. Hepsi yanıltır. Gol çizgisi teknolojisinde 'aaa gol' diyoruz, santimle geçmemiş oluyor. Çizgiyi geçmiş olabileceği hissi uyanıyor ama yüzde 100 kanaat edemiyoruz. Bu pozisyon günahıyla sevabıyla yardımcı hakemin vicdanındadır. Yardımcı hakem, çok doğru yerden bu pozisyonu izliyor."

"Bu pozisyonla en son tartışılacak kişi VAR'dır. Neden? VAR'ın bu ve buna benzer pozisyona müdahale edebilmesi için çok net, 15-20 cm çıkmış, çıktığı yüzde 100 olan pozisyona karışır. VAR, bu pozisyona karışamaz. Bakıp çıkmış diyeceğiniz pozisyonda topun izdüşümü 1 milim bile olsa çizgiye değmiş olabilir. Dünyada kime sorarsanız sorun, VAR karışamaz der, çıkar işin içinden. Yardımcı hakeme güvenmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

"BİR AÇIDAN ÇIKMIŞ, BİR AÇIDAN ÇIKMAMIŞ"

Bahattin Duran:"Top çıkmamış gibi gözüküyor. Topun 1 milimetre izdüşümü bile çizgiye değiyorsa top oyunda kabul edilir. Topun çizgiye temas etmesi gerekir. Topun izdüşümünün çizgiye 1 milimlik teması bile çıkmadığı anlamına gelir. Sonuç, evet bir açıdan bakıyoruz, top net çıkmış gibi görünüyor. Birkaç açıdan bakıyoruz, çıkmamış gibi görünüyor."

"BU TOP ÇIKMAMIŞ"

Bülent Yıldırım: VAR sisteminde maç görevlisinin verdiği kararın aksini ispat edemezseniz, saha görevlisinin kararı kesindir. VAR böyle bir tespit yapamıyor. 1 açıdan çıkmış izlenimi yüksek, 3 açıdan çıkmamış izlenimi yüksek. VAR müdahil olamaz. Deneyimime göre söylüyorum, bu top çıkmamış.

TOPUN ÇAPI

Bahattin Duran:"Topun çevresi 2pr, 2pr'den 10.82'ye geliyor yarıçap, 22 cm olur büyük r."

"11 SANTİM ÇİM GÖRMELİYİZ"

Deniz Çoban: Tam çıkmış olması için 11 santim çim görmemiz lazım yani.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıFatih Akçe:

yazık be mağdur olan Trabzon ağlayan 6saray ne hale geldik.??

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Haber Yorumlarıalex de souza:

galatasaray yine cebren ve hile ile 3 puan aldı.

Yorum Beğen29
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Haber Yorumlarıdeniz:

Gozunuze so...im!

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSerkan:

maçin hakemi oğuzhan çakir degil. önceki haberinde de aynisini yazdin. oguzhan çakir adana besiktas macini yönetti.

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKenan Bey:

bu pozisyona top çıkmadı diyenler göz doktoruna muayne olmasını tavsiye ederim, oda olmassa akıl sağlığınız için pisikiyatriye yönlendirebilirim.

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Haber YorumlarıKenan Bey:

bu pozisyonda top çıkmadı diyenlerin gözüne hötüreyim ben.

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Haber Yorumlarısadece kadir:

dün Gs nin yediği 3. goldeki pozisyon fenev lehine olsaydı bu eyyamcı hakem daha top havadayken aut kararı çıkartırdı maksat olay VAR'a iştigal etmesin. Ama söz konusu Gs olunca oralı olmuyorlar. Penaltı pozisyonunda yine eyyamcı hakemin bir kaç metre gerisinde olmasına rağmen oralı olmadı VAR ne hikmetse devreye girdi. OZANın kasti ve bile isteye Yunus'a arkadan aşiltendona kasıtlı vurması net kırmızı kartlık hareketti ama hakem yine oralı olmadı. tff tüm kozlarını oynuyor ama nafile.

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Haber YorumlarıErkan Dag:

yazık oldu Trabzon Spor duzen bozuk

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Çıldırın FB liler :) :) :) :) :)

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