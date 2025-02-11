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Tolga Zengin: Uğurcan Çakır Dünya'nın Her Takımında Oynar

Tolga Zengin: Uğurcan Çakır Dünya'nın Her Takımında Oynar
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Eski milli kaleci Tolga Zengin, Uğurcan Çakır'ın yeteneklerini övgüyle anlatarak, bordo-mavili takımın kalecisinin dünyanın her takımında oynayabileceğini belirtti. Trabzonspor'un ve futbolun gelişimi hakkında da görüşlerini paylaştı.

Eski milli kaleci Tolga Zengin, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın dünyanın her takımında oynayabileceğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Söyleşileri" adlı programa katılan Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Zengin, Trabzon'da yaşayan herkes gibi futbola mahalle arasında futbol oynayarak başladığını dile getirdi.

Trabzonspor'da futbolcu olma hikayesini anlatan Zengin, Trabzonspor'un güncel form durumunu hakkında "Bu oyuncu grubu, çok alışılagelmişin dışında reaksiyon veremeyen bir oyuncu grubu. Şimdi zaten belli yerlere o yüzünden transfer yapılıyor. Bence başlangıç noktasından şu ana gelişimler var ama çok daha yol alması gerektiğine katılıyorum. 'Neden?' dersen sebepleri çok fazla. Şenol hoca kendi istediği kadroyu şu an oluşturmaya başladı." yorumunu yaptı.

Zengin, bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır'ın çok büyük kaleci olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Buradan ayrılıp ayrılmama noktası bence şu an aklında olan şeyler değildir. Çok da katkı sağlıyor. Bir iskelet yapacağın zaman direkt başladığın yer orasıdır. İyi kaleci bulmak da zordur. Trabzonspor'un en büyük şansı olabilir belki de Uğurcan. Çok özel yetenekleri olan bir kaleci. Ayakları çok iyi, günümüz futboluna çok uyuyor. Uğurcan'ı dünyanın hangi takımına koyarsan koy oynayabilir. Barcelona'nın, Real Madrid'in kalesine koy burada yaptığı aynı şeyleri yapar, öyle büyük bir kaleci."

Tolga Zengin, "Gelecekte Trabzonspor'un teknik kadrosunda görev almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Görev almanıza gerek yok, zaten Trabzonspor için bir göreviniz oluyor. Mesela 3 ay önce Trabzon'a geldiğim zaman Uğurcan ile haberleşip Faroz'da oturduk abi kardeş olarak, Trabzonspor'un eski ve yeni kaptanı olarak oturup fikrini söyleyebilir, aynı şekilde fikrimi alabilir. Bunları zaten biz yapıyoruz. Trabzonspor'da bir görevim olmak zorunda değil ama olabilir, olmaz demeyelim." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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