Tokat'ta İnşaat Temelinde Toprak Kayması: 5 Ev Boşaltıldı
Tokat'ta Semerkant Mahallesi'nde bir inşaatın temelinde yaşanan toprak kayması nedeniyle çevredeki 5 ev boşaltıldı. Olay yerine AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tokat'ta bir yapının inşaat temelindeki toprak kayması nedeniyle çevredeki 5 ev boşaltıldı .
Semerkant Mahallesi Süreyya Hoca Sokak'ta inşaat halindeki bir yapının temelinde akşam saatlerinde toprak kayması yaşandı.
Vatandaşlar ekiplere haber verdi.
AFAD, Tokat Belediyesi ve polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
İnşaatın yakınında bulunan 5 ev ekiplerce boşaltıldı.
Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı ve temel çevresini güvenlik şeridine aldı.