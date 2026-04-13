Tokat'ta gençler futbol turnuvasında buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek Tokat Liseler Arası Futbol Turnuvası"nın açılış maçı gerçekleştirildi. Açılış maçına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da katılarak genç sporcuların heyecanına ortak oldu. Taşlıçiftlik Sentetik Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvada konuşan Rektör Yılmaz, anlamlı bir organizasyonda gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye genelinde düzenlenen bu organizasyona katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Burada derece elde eden takımlarımız, Kastamonu'da düzenlenecek Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda, ardından Türkiye Şampiyonası'nda ve sonrasında yurt dışında gerçekleştirilecek müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler" dedi.

Yoğun katılımla başlayan turnuva genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, organizasyonun bölgesel ve ulusal düzeyde önemli başarılara kapı aralaması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı