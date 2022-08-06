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Tokat haberi... Tokat'ta yağlı güreşlerin şampiyonu Gümüşalan oldu

Tokat gelişmesine göre - Tokat'ta yağlı güreşlerin şampiyonu Gümüşalan oldu Tokat'ta düzenlenen yağlı güreşlerin şampiyonu Hüseyin Gümüşalan altın kemeri kazanan sporcu oldu.

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- Tokat'ta yağlı güreşlerin şampiyonu Gümüşalan oldu

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen yağlı güreşlerin şampiyonu Hüseyin Gümüşalan altın kemeri kazanan sporcu oldu.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Topçam Yağlı Pehlivan Güreşleri Ali Yücel Spor Salonu yanında bulunan sahada yapıldı. Güreşlere Recep Kara, Ali Gürbüz, İsmail Erkal, Rıza Yıldırım, Hüseyin Gümüşalan başta olmak üzere Kırkpınar'da boy gösteren birçok pehlivan katıldı. 9'uncusu düzenlenen güreşlerin final müsabakası akşam saatlerinde yapıldı. 550 güreşçinin katıldığı müsabakaların finalinde Rıza Yıldırım ile Hüseyin Gümüşalan güreşti. Tokatlıların yoğun ilgi gösterdiği final karşılaşmasında Gümüşalan, şampiyonu oldu. Şampiyon sporcuların madalyalarını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu taktim etti. Ata sporu güreşi yaşatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Eroğlu, "Gelecek nesillere aktarabilirsek bizler için ne mutlu diye düşünüyorum. Biz de burada bunu yapmaya çalıştık. Tokat'ta 2 yıldır pandemiden dolayı güreşleri yapamıyorduk tekrardan kaldığımız yerden devam ettik. 31 tane başpehlivanımız geldi. Yine başaltında ortada küçük boylarda da birçok sporcumuz geldi. Güzel güreşler oldu. Sabah 10.00'da başlayıp işte akşam 19.00'a kadar devam eden gayet güzel yaklaşık 10 saatlik güzel güreşler oldu" dedi.

Topçam Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin şampiyonu Hüseyin Gümüşalan ise altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah seneye daha güzel güreşler olacak. Belediye başkanımıza, ağamıza, böyle güzel güreşler düzenlediği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Spor

Rıza Yıldırım Topçam Tokat Yerel Spor Haberler

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