Tokat Belediyespor, Amasyaspor'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı

Tokat Belediyespor, Amasyaspor'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı
Tokat Belediyespor, 3. Lig 3. Grup'un 3. haftasında Amasyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Maçta tek golü 83. dakikada Kadir Can Gündoğdu kaydetti.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Murat Durgutluoğlu, Burak Yanardağ, Süleyman Mücahit Demirer

TOKAT BELEDİYESPOR: Gökhan - Ali Can Özer, Mustafa Doğru, İbrahim Alan (Dk. 90 Enes Savucu), Kadir Can Gündoğdu (Dk. 90+2 Mustafa Gürkan Varlık), Yusuf Delen (Dk. 90+3 Alperen), Emrullah Ertuş (Dk. 70 Fatih Üge), Özgür, Eren (Dk. 46 Yusuf),Tahir, Serkan

AMASYASPOR FK: Onur - Mehmet Albayrak, Bayram, Fatih, Ahmed (Dk. 82 Yusuf Bozkurt), Onur (Dk. 89 Zekican), Tamer, Ömer, Arda, Burak Özbakır, Ali İhsan Keskin

GOLLER: Dk. 83 Kadir Can Gündoğdu ( Tokat Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bayram, Mehmet Albayrak (Amasyaspor), Yusuf, Serkan ( Tokat Belediyespor)

3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 3'üncü haftasında Tokat Belediyespor sahasında Amasyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 83'üncü dakikada Kadir Can Gündoğdu kaydetti. Tokat ekibi, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Amasyaspor FK puanla tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
