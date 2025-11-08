Haberler

TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 84-70 Yenerek 7. Haftayı Galibiyetle Tamamladı

TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 84-70 Yenerek 7. Haftayı Galibiyetle Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde TOFAŞ, kendi sahasında Bursaspor Basketbol'u 84-70 mağlup etti. Maçın detaylarında TOFAŞ'ın oyuncularından Besson, 20 sayı ile öne çıkarken, Bursaspor'da Crawford 13 sayı üretti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Ali Şakacı, Serdar Ünal, Murat Ciner

TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 9, Besson 20, Furkan Korkmaz 9, Özgür Cengiz 4, Whaley 7, Efe Postel, Tolga Geçim 9, Kidd 8, Lewis 2, Thomasson 3

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 8, Parsons 5, Berk Akın 2, Kononstuk 13, Nnoko 8, Göksenin Köksal 4, Bora Satır 2, Delaurier 9, Crawford 13, Yasukan Onar 1, King 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-21

DEVRE: 43-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında TOFAŞ, kendi evinde Bursaspor Basketbol'u 84-70 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞafak Özgür:

Uzun zamandır kripto para meraklısı biri olarak, piyasanın iniş çıkışlarını gördüm. Ancak Nelson FY'nin platformunu ve stratejisini keşfettikten sonra, düşüş dönemlerinde bile istikrarlı kârlar elde edebildim. Birkaç hafta içinde portföyüm 405.000 dolara çıktı. Yaklaşımı pratik, doğru ve etkili! Kârlı bir şekilde nasıl işlem yapacağınız hakkında bilgi almak için ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.