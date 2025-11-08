TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 84-70 Yenerek 7. Haftayı Galibiyetle Tamamladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde TOFAŞ, kendi sahasında Bursaspor Basketbol'u 84-70 mağlup etti. Maçın detaylarında TOFAŞ'ın oyuncularından Besson, 20 sayı ile öne çıkarken, Bursaspor'da Crawford 13 sayı üretti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Ali Şakacı, Serdar Ünal, Murat Ciner
TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 9, Besson 20, Furkan Korkmaz 9, Özgür Cengiz 4, Whaley 7, Efe Postel, Tolga Geçim 9, Kidd 8, Lewis 2, Thomasson 3
BURSASPOR BASKETBOL: Childress 8, Parsons 5, Berk Akın 2, Kononstuk 13, Nnoko 8, Göksenin Köksal 4, Bora Satır 2, Delaurier 9, Crawford 13, Yasukan Onar 1, King 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-21
DEVRE: 43-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-54
