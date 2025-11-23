Haberler

TOFAŞ, Anadolu Efes'i 86-79 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, evinde Anadolu Efes'i 86-79 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç boyunca dengeli giden mücadelede TOFAŞ, son periyotta etkili oyunuyla maçı kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Tolga Edis

TOFAŞ: Perez 18, Yiğitcan Saybir 13, Blazevic 12, Besson 10, Furkan Korkmaz 10, Özgür Cengiz 2, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 8, Lewis 1, Thomasson???????

Anadolu Efes : Loyd 12, Babb 10, Cordinier 8, Dessert 11, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Rüzgar Fenemen, Smits 9, Swider 3, David Mutaf 5, Jones 6

1. Periyot: 22-22

Devre: 47-47

3. Periyot: 59-60

Beş faulle çıkanlar: 39.41 Smits, Cordinier 38.54 ( Anadolu Efes )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-79 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Yiğitcan Saybir ile etkili olan TOFAŞ'a, Anadolu Efes Loyd ve Dessert ile cevap verirken 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Dengeli şekilde geçen ilk çeyrek 22-22 sona erdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Smits ve Jones'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 7'ye (24-31) çıkardı. Savunmada sertliği arttırarak ritim bulan ev sahibi ekip, hücumda da Kidd, Blazevic ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla farkı eritti. Soyunma odasına da 47-47 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta Dessert ve Ercan Osmani ile etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikada 6 sayılık üstünlük sağladı: 51-57. Rakibinin oyununa Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, farkı kapatmayı başarsa da final periyotuna Anadolu Efes'in 60-59 üstünlüğüyle girildi.

Son periyot, TOFAŞ'ın geri dönüşüne sahne oldu. Bursa temsilcisi, periyot başında 5 sayı geriye düşse de seyirci desteğini de arkasına alarak Perez ve Tolga Geçim'in de tempolu hücumlarından skor katkısı aldı. Etkili mücadelesiyle skor üstünlüğünü ele geçiren TOFAŞ, parkeden 86-79 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular

Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.