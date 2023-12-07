TMOK 2022 Türkiye Fair Play ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amacıyla 41 yıldan bu yana "İyiye, doğruya, güzele" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Fair Play Ödülleri", 2022 yılı...

Mustafa AKIN-Doğukan DEMİRKIRDI/İSTANBUL, - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amacıyla 41 yıldan bu yana "İyiye, doğruya, güzele" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Fair Play Ödülleri", 2022 yılı kazananlarına ödülleri düzenlenen tören ile takdim edildi. Ataköy'de bulunan Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül törenine; TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, TMOK Yönetim Kurulu Üyeleri, Uluslararası Fair Play Komitesi (CIFP) Başkanı Jenö Kamuti, CIFP Başkanlık Ofisi Yöneticisi Gabor Deregan ve spor dünyasının önde gelen davetlileri katıldı.

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Korosunun performansı ile başlayan Tören, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar'ın açılış konuşmaları ile devam etti.

UĞUR ERDENER: 'İYİYE, DOĞRUYA, GÜZELE' SLOGANIYLA BAŞLATTIĞIMIZ BU PROJELER, TOPLUMUMUZUN BU DEĞERLERİ BENİMSEMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, olimpizm felsefesinin temel taşlarından birinin Fair Play olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Genellikle sporla ilişkilendirilse de aslında sosyal yaşamın her alanında geçerli ve arzu edilen bir tutumu temsil eder ve önce iyi, dürüst ve doğru bir insan olmayı -kısacası, 'güzel insan' olmayı ifade eder. TMOK olarak 'İyiye, Doğruya, Güzele' sloganıyla başlattığımız bu projeler, toplumumuzun bu değerleri benimsemesinde önemli bir rol oynuyor. Türkiye Fair Play Ödülleri bunlardan birisi ve en önemlisidir. Bu ödüllerle, örnek davranışlarda bulunan bireyleri, kurumları ve kuruluşları takdir ederek, başkalarını da benzer tutumları benimsemeye teşvik ediyoruz. Fair Play Komisyonumuza, gönüllülük esasıyla ve büyük bir başarıyla yürüttükleri çalışmalar için teşekkür ediyor, 2022 Türkiye Fair Play Ödüllerini kazanan 'güzel insanları' gönülden kutluyorum" dedi.

TMOK FAİR PLAY KOMİSYONU BAŞKANI ARIPINAR: TÜRKİYE'DE FAİR PLAY'İN SLOGANI 'İYİYE, DOĞRUYA, GÜZELE'DİR

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar "Bugün burada iyilik yarışmasının ödüllerinin verileceği iyilik çadırında bulunuyorsunuz. Türkiye'de Fair Play'in sloganı 'İyiye, Doğruya, Güzele'dir. Türk Fair Play Hareketi yaptığı çalışmalarla Türkiye'de 70'e yakın üniversiteyi ziyaret etmiş ve Türk çocuklarına 23 Avrupa, 57 Dünya toplam 80 ödül kazandırmış ve her iki uluslararası Fair Play kuruluşunun yönetimine aktif üyeler vermiştir. Bugün konuğumuz olan Uluslararası Fair Play Komitesi'nin 30 yıldan bu yana Başkanı, 2 Olimpiyat Eskrim Şampiyonu Türk dostu Macar Dr. Jenö Kamuti ve Yardımcısı Gabor Deregan Olimpiyat Komitemizin özel ödülüne değer bulunmuştur. Bugün alkışlarınız en iyilere gidecektir. Candan alkışlayın ve Sevgiyle kalınız" şeklinde konuştu.

JENÖ KAMUTİ: FAİR PLAY'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMELİ VE BUNU DÜNYAYA YAYMALIYIZ

Jenö Kamuti, uzun yıllar süren Macaristan ve Türkiye sevgisinin Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu günlere geldiğini ifade ederek, "Burada büyük bir sevgi hissediyorum. 1973 yılında CIPF'ye seçildikten sonra UNESCO Fair Play Ödülü'ne layık görüldüm. O zamandan beri 50 yıldır Fair Play konusunda büyük çalışmalar gerçekleştirdik. O günden bu yana TMOK ve TMOK Fair Play Komisyonu ile yakın ilişkiler içinde olduk. TMOK ile Fair Play Komisyonu, Türkiye'de en yüksek seviyede gençleri eğiten bir kurum. Uzun yıllardır Fair Play komisyonu tarafından yapılan etkinliklere katılmaktan mutluluk duyuyorum. Maalesef sporun çok iyi bir örnek teşkil etmesi gereken zamanlardan geçiyoruz. Anlaşmazlıklar ve savaşlara şahitlik ediyoruz. Fair Play'i en iyi şekilde temsil etmeli ve bunu dünyaya yaymalıyız. Ben bir Macarım. Burada Türkiye ve Macaristan halklarının dostluğunu görüyorum. Bir gün İstanbul veya Budapeşte'de Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak ve beraberce Fair Play ruhunu yansıtmak isteriz" diye konuştu.

2022 Türkiye Fair Play ödüllerinde kazananlar şöyle:

Kariyer dalı

Büyük Ödül: Murat Ağca (AIPS Avrupa Genel Sekreteri, Sports TV Genel Yayın Yönetmeni)

Şeref Diploması: Buse Naz Çakıroğlu (Milli boksör), Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu (Uluslararası güreş hakemi),

Kutlama Mektubu: Tamer Başlığ (Yelken antrenörü), Sait Babaoğlu (Bakırköy ATA Spor Kulübü Başkanı), Mutlu Yücebaş (Tenis hakemi)

Davranış dalı

Büyük Ödül: Ebru Kavzan (Eskrim antrenörü)

Şeref Diploması: Türkiye Voleybol Federasyonu, Can Yayınları ve Darüşşafaka Spor Kulübü

Kutlama Mektubu: Burak Gözeneli (Fenerbahçe Koleji basketbolcusu), Yağmur Tuna (Milli kayakçı), Hatayspor Futbol Takımı

Tanıtım dalı

Büyük Ödül: Hüseyin Sakarya (Fanatik Gazetesi İstihbarat Şefi)

Şeref Diploması: Mehmet Zeki Kutlu (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi), Hakan Altürk (TRT Spor ve TRT Yıldız Kanal Koordinatörü), Çağatay Çıtlak (Gazeteci)

Kutlama Mektubu: İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Doğru (Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editör Yardımcısı)

Toplumsal Fair Play Ödülü: Özgür Bozat (Kütahya Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü)

Özel ödüller

CIFP Şeref Diploması: Armağan Berkay Yılmaz (Fair Play Sohbetleri Program Moderatörü)

Avrupa Fair Play Hareketi Şeref Diploması: Mehmet Nezir Önal (Gazeteci)

TMOK Fair Play Komisyonu Onursal Üye Plaketi: Haldun Domaç (Spor yorumcusu)

CIFP 60. Yıl Onuruna Fair Play Nişanı: Jenö Kamuti (CIFP Başkanı)

CIFP Özel Plaketi: Gabor Deregan (CIFP Başkanlık Ofis Yöneticisi)

Teşekkür plaketleri

TMOK, ödül töreninin ardından çeşitli kuruluş ve kişilere teşekkür plaketleri sunuldu.

Plaket verilenler ise şöyle:

Leyla Celalyan (Hacı Bekir Müessesesi 6. Kuşak Temsilcisi), Mehmet Ceylan (Türkiye Güvercin Federasyonu Başkan Yardımcısı), Mehmet Samsa (Samsa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Agah Kara (TSYD).