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TMF, NG Afyon MotoFest ile Dünya Motokros Şampiyonası'nda 500 bin izleyici hedefliyor

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, NG Afyon MotoFest ile Dünya Motokros Şampiyonası'nda bu yıl 500 binin üzerinde izleyici hedeflediklerini belirtti. Organizasyonda Bekir Yunus Uçar'ın anısını yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Akülke, en iyi organizasyonun bu yıl olacağını umut ettiklerini ifade etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, federasyonun kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar anısına gerçekleşecek NG Afyon MotoFest ile Dünya Motokros Şampiyonası'nda bu yıl 500 binin üzerinde izleyici hedeflediklerini belirtti.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 4-8 Eylül'de gerçekleşecek NG Afyon MotoFest ile Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye ) hazırlıklarında sona yaklaşıldı.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 26 Ağustos'ta vefat eden Bekir Yunus Uçar'ın anısını bu yılki organizasyon ve yarışlarda yaşatacaklarını söyledi.

TMF ailesinin Uçar'ın bıraktığı bayrağı daha yükseklere taşıyacağını dile getiren Akülke, "Afyonkarahisar'da 5 bin kişiyle başladığımız organizasyon, geçen sene 400 bine ulaştı. Bu yıl, NG Afyon MotoFest ile MXGP Of Türkiye'ye iyi hazırlandık. Bu organizasyonda çok büyük emeği olan kurucu başkanımız Uçar'ı huzur içerisinde uğurlamamız gerekiyor. Afyonkarahisar'da bu yılki organizasyonda 500 bin izleyiciyi aşmayı hedefliyoruz. En iyi organizasyonun da bu yıl olacağını umut ediyoruz. TMF olarak da bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Organizasyona katılacak sporcu ve ekiplerin gelmesini bekliyoruz"

Akülke, 7. MXGP Of Türkiye'nin en iyi organizasyon olacağına inandığını vurguladı.

TMF ailesi ile Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin bu hafta içerisinde gerçekleştirecek NG Afyon MotoFest ile MXGP Of Türkiye'nin hazırlıklarında inanılmaz bir çaba gösterdiğini aktaran Akülke, "Pistte çalışmalar bitmek üzere. Padok hazır. Organizasyona katılacak sporcu ve ekiplerin ülkelerinden gelmesini bekliyoruz. 4-8 Eylül'de Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu ve festivaline, Afyonkarahisar ev sahipliği yapacak. Bütün sporseverleri, doğaseverleri ve motosiklet camiasını Bekir Yunus Uçar'ı anmak için Afyonkarahisar'a bekliyoruz." diye konuştu.

Akülke, NG Afyon MotoFest'te bu yıl alanda çok fazla stant kurulacağını ve özellikle motosiklet firmalarının kendilerine güç verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Bekir Yunus Uçar Mahmut Nedim Motosiklet Türkiye Dünya Afyon Spor Spor Güncel Haberler

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