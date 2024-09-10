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TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın Anısına Özel Köşe Oluşturuldu

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Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Türkiye ve MotoFest etkinliklerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın anısına özel bir köşe oluşturuldu. Uçar'ın fotoğraflarının bulunduğu anı köşesi, organizasyona katılanlar tarafından ziyaret edildi.

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye ) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın bu spora olan katkıları unutturulmayacak.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Ağustos'ta 51 yaşında hayatını kaybeden TMF'nin kurucu başkanı Uçar anısına 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

Organizasyona katılanlar, Uçar'ın fotoğraflarının bulunduğu anı köşesini inceledi. Başta Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı olmak üzere milletvekilleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş, anı defterine Afyonkarahisar ve motosiklet camiasına verdiği hizmetlerden dolayı Uçar'a teşekkürlerini dile getirdi.

MXGP'nin açılış töreninde Bekir Yunus Uçar için hazırlanan video izlenirken, organizasyonun düzenlendiği pist çevresinde de "Seni unutmayacağız" pankartları asıldı.

"Ani ölümü herkesi üzdü"

TMF Başkanı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl birlikte çalıştığı Bekir Yunus Uçar'ı genç yaşta kaybettiklerini söyledi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) kültür bölümünde görev alan Uçar'ın camiada çok sevildiğini dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

"Ani ölümü yurt içi ve yurt dışındaki herkesi üzdü. MXGP'nin ana sayfasında Uçar'ın vefatıyla ilgili çok büyük bir yer ayırmışlar. Özellikle motosiklet camiasını derinden yaraladı. FIM ve Youthstream de bu konuda çok hassas davrandı. Afyonkarahisar'daki organizasyon boyunca da Uçar için özel bir anma köşesi oluşturuldu, buradaki anı defterine insanlar yazdı. Yine MXGP Türkiye'nin açılışında saygı duruşunda bulunuldu. Onu hep dualarımızda yaşatacağız."

-"Onunla ilgili duygu dolu sayfalarla karşılaştım"

Ogün Baysan, Türk sporcuların yetiştirilmesinde Bekir Yunus Uçar'ın büyük emeklerinin olduğunu dile getirdi.

Uçar ile ağabey kardeş ilişkisinin olduğunu aktaran Baysan, "Burada anı defterine bir göz attım. Onunla ilgili duygu dolu sayfalarla karşılaştım. İnsan arkasından rahmetle ve iyi anılmak ister. Bunların hepsini Bekir başkanımın defterinde gördüm. Ölüm hepimiz için bir gerçek. Bugün ona, yarın bize. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah, hepimize böyle güzel bir yaşam, sporla dolu bir hayat nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Baysan, MXGP Türkiye'nin yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin oluşumunda Uçar'ın büyük çabasının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl Afyonkarahisar'daki pistte MXGP Türkiye'nin 7'ncisini gerçekleştirdik. İnşallah Uçar'ın anısının bulunduğu ve yapımını desteklediği bu parkurda çok daha güzel dünya şampiyonaları yaparız. TMF olarak Uçar anısına Afyonkarahisar'da ya da başka bir pistimizde özel yarışlar ve programlar yapacağız. Rahmetli Başkanımız hiçbir zaman sporcularımızın ve motosiklet tutkunlarının kalbinden eksik olmayacak. Onu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız."

Kaynak: AA / Spor

Bekir Yunus Uçar Motosiklet Türkiye Güncel Afyon Spor

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