Tiflis'te Yıldızlar U17 Kılıç Circuit Turnuvası Başladı
Gürcistan'ın Tiflis şehrinde düzenlenen Yıldızlar U17 Kılıç Circuit Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye eskrim takımı 4 madalya kazanarak başarılı bir başlangıç yaptı. Bireyselde iki bronz, takım müsabakalarında ise bir gümüş ve bir bronz madalya elde edildi.
GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te bugün başlayan Yıldızlar U17 Kılıç Circuit Turnuvası'nda ilk gün; yıldız erkekler kılıç kategorisinde bireysel, yıldız kadınlar kılıçta ise takım müsabakalarının ardından son buldu. Ay-yıldızlı eskrimciler bireyselde 2 bronz, takım müsabakalarında ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak turnuvanın ilk gününü 4 madalya ile tamamladı.
Turnuvada bugün piste çıkan Yiğit Ayaz ve Candeniz Berrak bireysel mücadelesini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde ederken; takım müsabakalarında Ece Öztürk, Duru Ayşe Özgönül, Işıl Betül Elüstü ve Irmak Şenoğlu'dan kurulu Türkiye takımı gümüş; Duru Arabacı, Deniz Duvan, Elif Derin Yıldırım, Mina Yıldız'dan oluşan Türkiye 3 takımı ise bronz madalya kazandı.
Organizasyon yarın (29 Eylül Pazar); yıldız kadınlar kılıçta bireysel, yıldız erkekler kılıçta ise takım karşılaşmalarının ardından son bulacak.
Gürcistan Türkiye Tiflis Dünya Gümüş Spor
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