Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

TİESF Yeni Başkanı Dursun Gözel, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Hedeflerle Hazırlanıyor

TİESF Yeni Başkanı Dursun Gözel, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Hedeflerle Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun yeni başkanı Dursun Gözel, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 200 sporcuyla katılım ve madalya hedeflerini açıkladı. Federasyonun gelişim planları ve uluslararası şampiyonalara katılım konusunda önemli adımlar atılacağını belirtti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) yeni başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) 200 sporcuyla katılıp çok sayıda madalyayla ülkeye dönmek istediklerini söyledi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Gözel, yeni plan ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Federasyonun gelişimi için emek veren önceki bütün başkan ve çalışanlara teşekkür eden Gözel, "Bizler de bu çıtayı nasıl yükseltebiliriz, nasıl zirveye çıkartabiliriz bunun çalışmalarına başladık. Genel kuruldan sonra federasyon temsilcilerimizle 15 Kasım'da Japonya'ya gittik. Çünkü 15-26 Kasım 2025'te Tokyo'da 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları düzenlenecek. Tokyo'da oyunların yapılacağı bütün salonları gözlemledik, daha iyi olması yönünde düşüncelerimizi dile getirdik." dedi.

Diğer federasyonlara bağlanan işitme engelli sporcularla da ilgilendiklerini belirten Gözel, "Federasyonumuzda halihazırda 14 branşımız var ancak diğer federasyonlardaki branşlarla 2025 Olimpiyatları'na 20 branşta katılacağız. Futbol, güreş, atletizm, tekvando, voleybol, karate, judo, yelken, masa tenisi, bowling, golf, atıcılık gibi birçok branşta katılım sağlayacağız. 20 branşta çok sayıda sporcuyla Tokyo'da şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah." diye konuştu.

2025 Olimpiyatları'nın hazırlıklarına bir an önce başlayacaklarını dile getiren Gözel, "Şu anda 11 bin 237 lisanslı sporcumuz var. Daha önceki olimpiyatlarda ülke sıralamasında 7. olduk. Hedefimiz ilk 3, hatta şampiyon olmak. Burada lokomotif branşlarımızdan futbol, voleybol, güreş, tekvando, karate, atletizm, judo, bunların hepsi eski Avrupa ve dünya şampiyonu takımlarımız. Japonya'daki İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 200 sporcuyla katılmak ve oradan çok sayıda madalyayla da dönmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarına bütün işitme engelli sporcular katılabilecek

İşitme engelli milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına 1,5 yıldır katılamadığını, bu problemi çözdüklerini anlatan Gözel, şöyle devam etti:

"Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Adam Kosa ile görüştük, bütün branşlarda işitme engelli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılabilecek. Kendisine 'İşitme engelli bir başkan istiyordunuz artık karşınızda, 21 yıl bu camiaya hizmet etmiş biriyim, işitme engellilerde Avrupa ve dünya şampiyonuyum, olimpiyat ikinciliği ve birçok başarım var, artık sizlerden şampiyonalara katılmanın taahhüdünü almak istiyoruz.' dedim. Onlar da 'Tebrik ediyorum sizleri ve Bakanlığınızı, tamam hiçbir sorun kalmadı, işitme engelli sporcularınız sizin imzanızla Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak.' dediler. Buradan federasyonumuzdan ayrılan branşlar da dahil bütün işitme engelli arkadaşlara müjdemiz olsun."

İşitme engelli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılamamasından dolayı kamp süreçlerinin de aksadığını aktaran Gözel, çözüm için ilk önce futbol, futsal ve basketbol üzerine çalıştay düzenlediklerini belirtti.

İki hafta içinde ferdi branşların da çalıştayını yapacaklarını dile getiren Gözel, şunları kaydetti:

"Tek başımıza hareket etmeyeceğiz. Kulüp başkanlarımızın, sporcularımızın görüşleri önemli. Ortak bir kararla, ortak bir mücadeleyle yani 'Ben şunu yaptım, ben şöyle, ben böyle' değil, ortada 'Ben' yok, 'Biz' varız. Ortada işitme engelli camiası var. Bu anlamda güzel bir çalıştayımız oldu, herkesin fikrini aldık, hep not ettik. Çalıştaydan herkes çok mutlu oldu, şu anda 2025 faaliyet programımızı da ekibimiz hazırlıyor."

Türkiye'nin uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacağını da aktaran Gözel, "Şu anda talepler geliyor 'İstiyor musunuz?' şeklinde. Basketbol ve atletizm şampiyonaları olacak, bunları Bakanlığımızla görüşüyoruz. Tabii ki isteriz, büyük bir ülkeyiz, her faaliyete açığız. İnşallah uluslararası organizasyonlar da alacağız. Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri her zaman bize güç veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
img

Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
img

Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
img

Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak

Son Dakika Haberleri

Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymaklığı Açıklaması)? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 18 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak? Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.