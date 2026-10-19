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Thomas Reis, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta mücadeleden memnun kaldı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi; teknik direktör Thomas Reis, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Reis, taraftar desteği ve Onana'nın kurtarışlarını övdü, Hearts, Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş galibiyetinin ardından takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı. Hepimiz bu galibiyetten dolayı gururluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Güçlü bir rakibe karşı önemli fırsatlar yakaladıklarını belirterek, "Öncelikle Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı çok ilginç bir maç olduğunu söyleyebilirim. İki taraf adına da önemli fırsatlar vardı. Kendi adımıza değerlendirecek olursak maçı daha erken bitirebilecek fırsatlar yakaladık. Ancak rakibimiz de gol bulabilirdi" diye konuştu.

Üst üste alınan galibiyetlerin ardından mütevazı olmaları gerektiğini vurgulayan Reis, "Arka arkaya birçok galibiyet aldık ama ayaklarımız yere basmalı, mütevazı olmalıyız. Çünkü her maçta puan almak çok zor. Birkaç gün önce Finlandiya'da bir maç oynadık. Ardından hemen tekrar sahaya çıktık. İngiltere haftası diyebiliriz; çünkü çok kısa sürelerde çok fazla maç oynuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız olacak"

Taraftarların desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Reis, "Bugün teşekkür etmemiz gereken noktalardan biri taraftarlarımız. İnanılmaz destek verdiler. Zor anlarda taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız olacak. Harika bir atmosfer vardı. Onlara teşekkür ediyoruz. Hepimizin aldığı ortak bir galibiyet oldu ve hepimiz bu galibiyetten sonra kendimizi çok gururlu hissediyoruz" dedi.

"Onana bize büyük yardımda bulundu"

Karşılaşmanın kırılma anlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Reis, takım halinde mücadele ettiklerini ve kaleci Andre Onana'nın önemli kurtarışlar yaptığını belirterek, "Maçın kırılma anı rakibimizden daha fazla gol atmamız. Tek bir oyuncuyu ön plana çıkarmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş kötü bir takım değil, gayet iyi bir takım. Zor anlarda iyi savunma yapmamız gerektiğini oyuncularıma her zaman söylüyorum. Bugün de Andre Onana'nın takım adına önemli bir performansı vardı. Zor anlarda kurtardığı toplarla bize büyük yardımda bulundu. İkinci golden sonra maçı kazanacağımıza dair hissiyatımız daha da yükseldi" şeklinde konuştu.

"Sahada birbiri için mücadele eden bir takım vardı"

Takım içerisindeki birlikteliğin önemine dikkat çeken Reis, göreve geldiği ilk dönemde oyuncularına verdiği mesajı hatırlatarak, "Bazen maçlar böyle gelişebilir. Final paslarımız çok iyi olmayabilir ama daha fazla gol atabileceğimiz pozisyonları da yakaladık. İlk geldiğimde 'Bizim saha içerisinde aile gibi olmamız gerekir' demiştim. Bugün bunu takımda gördük. Sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın da iyi bir performans sergilediğini dile getiren Reis, "Rakibimiz bugün gayet iyi oynadı. Bazen rakibiniz sizden daha iyi bir oyun ortaya koyabilir. Böyle durumlarda geçiş futbolunu öne çıkarabilirsiniz. Bugün iki gol bulduk, daha fazlasını da atabilirdik. Ancak son dokunuşlarda eksik kaldığımız anlar oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"En iyi seviyemiz bu değil"

Takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Reis, eksik oyuncuların yerine görev alan futbolcuların performansından memnun olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Eksik oyuncularımız vardı ama onların yerine oynayan oyuncularımızın tamamı çok iyi performans gösterdi. Elbette üzerinde çalışmamız gereken konular olacak. En iyi seviyemiz bu değil, en iyi seviyemize çıkmaya çalışıyoruz. Daha iyi olmak istiyoruz. Final pasları üzerine çalışacağız, savunma üzerine çalışacağız, hücum üzerine çalışacağız. Her şeyi çalışacağız. Ancak bugün arka arkaya birçok galibiyet almak ve maçları gol yemeden bitirmek de kötü değil diye düşünüyorum."

Reis, Perşembe günü Avrupa'da Hearts ve Lig'de Pazartesi günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçerek yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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