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Thomas Reis: Fenerbahçe Maçı Bizim İçin Çok Önemli

Thomas Reis: Fenerbahçe Maçı Bizim İçin Çok Önemli
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile oynanacak maçın önemine değinerek, takımının performansından memnun olduğunu ifade etti. Taraftarların desteğiyle iyi bir sezon geçirebileceklerini söyledi.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, 19 Mayıs Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye karşı oynanacak maç hakkında, "Taktiksel anlamda tüm çalışmalarımızı zaten yapacağız ama umarım biz de kendi istemiş olduğumuz o performansı sahaya yansıtıp iyi bir sonuç alırız" dedi.

20 Ekim Pazar günü Süper Lig'in 9'ncu haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak müsabaka hakkında DHA'ya konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Her maç bizim için çok önemli. Bu maçta bizim için çok önemli olacaktır. Fenerbahçe Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Çok iyi bir hocaya sahipler. Mourinho'ya karşı oynayacak olmamızdan da ayrıca çok mutluyum. Eğer bunları yapacak olursak maçın sonunda nasıl bir oyun sergilediğimize bakacağız. Çok önemli bir hoca ve önemli bir takıma karşı oynayacağız. Güzel bir karşılaşma olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN ÇOK MUTLUYUZ'

Süper Lig'in 8'nci haftasına kadar gösterdikleri performans hakkında konuşan Thomas Reis, "Şu an çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen sezon Samsunspor'un oynadığı bir çok maçı izledim. Çok iyi oyuncularımızın olduğunu fark ettim. Sezon öncesi takımımla güzel bir kamp geçirme fırsatım oldu. Taktiksel anlamda bir çok çalışmalar yaptık. Ofansif, defansif ve top bizdeyken neler yapmamız gerektiğiyle alakalı güzel çalışmalar yaptık. Sezona da gayet iyi bir başlangıç yaptık. İçinde bulunduğumuz durumdan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'KADROYU BELİRLERKEN BENİM KARAR ALMAM GEREKİYOR VE EN İYİ KADROYU ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORUM'

Süper Lig müsabakalarında yabancı oyuncuların performansı ve Nanu hakkında konuşan Thomas Reis, "Her oyuncu için hafta boyunca yapmış olduğumuz antrenmanlarda kendi performansını göstermek açısından iyi bir şans var diyebilirim. Sonuçta belirli bir ilk 11'imiz var. Şu an gayet iyi oynuyorlar. Bildiğimiz gibi ligde yabancı sınırı var. 12+2 olduğu için kadroya sonuçta 12 tane oyuncu alabiliyoruz ve bizde de 13 yabancı oyuncu var. 1 yabancının dışarıda kalması gerekiyor. Evet kadroyu belirlerken benim karar almam gerekiyor ve en iyi kadroyu çıkartmaya çalışıyorum. Nanu antrenmanlarına iyi şekilde devam ederse elbette gelecek maçlarda oynama fırsatı olacaktır" açıklamalarında bulundu.

'UMARIM BU PAZAR GÜNÜ DE ONLARA GÜZEL BİR KARŞILAŞMA İZLETME FIRSATIMIZ OLUR'

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde biletlerin neredeyse tamamını tüketen Samsunspor taraftarı hakkında konuşan Reis, "Taraftarlarımızın stadı dolduracak olması bizi ziyadesiyle çok mutlu ediyor. Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Şehir ve taraftarlarımız da eminim bizimle gurur duyuyorlardır. Pazar günü iyi bir takıma karşı önemli bir maç yapacağız. Tabi nasıl bir sonuç çıkacak ona bakacağız. Ama taraftarlarımız bizimle birlikte olacak olursa, bizi desteklemeye devam edecek olurlarsa kesinlikle çok iyi bir sezon geçirebiliriz. Umarım bu Pazar günüde onlara güzel bir karşılaşma izletme fırsatımız olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Fenerbahçe Futbol Yaşam Spor

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