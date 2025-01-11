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Thomas Reis: '3 puan aldığımız için çok mutluyum'

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, 3 puan aldıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Zor bir mücadele olduğunu belirten Reis, takımının iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

- Thomas Reis: "3 puan aldığımız için çok mutluyum"

KAYSERİ - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kayserispor maçından 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor deplasman karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu kaydederek, "Öncelikle 3 puan aldığımız ve galibiyetle ayrıldığımız için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok zor bir maç olacağını söylemiştim. Rakibimizin ligde kalma adına her puana ihtiyaca olduğunu biliyorduk. İlk yarının ilk dakikalarında iyi bir performans gösterdik ve hemen golü bulduk. Golden sonra istemediğimiz bir performans göstermeye başladık ancak maçın geri kalan kısmında iyi savunma yaptık. Çok iyi savaştık. Kayseri'de elinden geleni yapmaya çalıştı. Son dakikaya kadar baskı kurmaya çalıştı. Girdikleri son pozisyonda golü atabilirlerdi. Biz galibiyetle ayrılan takım olduk. 36 puana ulaştık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Thomas Reis: '3 puan aldığımız için çok mutluyum'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Spor
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