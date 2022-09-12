Thierry Neuville'den ilk zafer geldi Spor Haberleri Dünya Ralli Şampiyonası'nda (World Rally Championship) 2022 yılının 10'uncu yarışı olan Yunanistan Rallisi'nde, Thierry Neuville bu sezonki ilk zaferini elde etti. Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2022 sezonunun 10'uncu yarışı Yunanistan'da koşuldu. 303.30 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 16 etaplık Yunanistan Rallisi'ne Red Bull sporcuları damga vurdu. Çakıllı dağ yolları, tozlu patikalar ve kavurucu sıcağın ön plana çıktığı zorlu ralliyi 3 saat 34 dakika 52 saniyede tamamlayan Thierry Neuville, rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. ZİRVEDE KALLE ROVANPERA VAR Yunanistan'daki zorlu mücadelede Ott Tnak ikinci olurken, bir diğer Red Bull sporcusu Dani Sordo da yarışı üçüncü sırada tamamladı. Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulandığı Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu yarışının ardından genel klasmanda Kalle Rovanpera zirvede yer alıyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11'inci yarışı, 29 Eylül-02 Ekim tarihlerinde Yeni Zelanda'da gerçekleşecek. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Zelanda Yunanistan Eylül Spor Haberler

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