THF tarafından düzenlenen hentbol şurası başladı - Haberler

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THF tarafından düzenlenen hentbol şurası başladı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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THF tarafından düzenlenen hentbol şurası başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen hentbol şurası, Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen hentbol şurası, Ankara'da başladı.

Pursaklar'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde iki gün sürecek şuranın açılış konuşmasını THF Başkanı Uğur Kılıç yaptı.

Ülkenin dört bir yanından hentbolu ortak akılla yönetebilmek ve proje sunabilmek için toplandıklarını vurgulayan Kılıç, "Önemli sunumlar olacak. Bu şurada, hentbolumuzu yarınlara taşıyacak, olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı hentbolla okuyabilmek için projeler sunulacak." dedi.

İcra makamı olarak projeleri hayata geçirmek için ellerinden geleni seferber edeceklerini belirten Kılıç, "Bu şura sembolik bir şey değil. Sizlerin fikirleri bizim için çok değerli. Sabırlı olmamız gerekiyor. Kısa sürede önemli sonuçlar elde ettik. Hentbol için birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya hentbol il temsilcileri, Süper Lig, 1 ve 2. lig kulüplerinin başkanları ile yöneticileri katıldı.

Çeşitli sunumların yapılacağı şurada, yapılması planlanan projeler de anlatılacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Pursaklar Ankara Spor Haberler

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