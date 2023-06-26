TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak Müsabakaları Tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak Müsabakaları sona erdi. Erkekler grossda birinciliği Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam, genç kızlar grossda ise Regnum Golf Kulübü'nden Fatma Gül Kuş kazandı. Müsabakaların 3. ayak müsabakaları 2023 yılında yapılacak.