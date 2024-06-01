TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak B Kategorisi Başladı

Bu yıl 3.'sü düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. Ayak B kategorisi müsabakaları, bugün Ankara'nın İncek ilçesinde başladı. İlk günün lideri Maxx Royal Golf kulübü oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan ve üçüncü ayağı Regnum Golf & Country Club Ankara sahasında oynanan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak müsabakasında, B kategorisinde Maxx Royal Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Ankara, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve İzmir Golf Kulübü'nden oluşan 12 takımın bulunduğu turnuvada, 93 oyuncu sahaya çıktı.

Müsabakaların ilk raundunun sonunda İsmail Mercan, İbrahim Doğan, Mehmet Eroğlu, Devran Yıldırım, Kerim Yılmaz, Ali Topuz, Bora Arıcı ve Metin Yerli'den oluşan Maxx Royal Golf Kulübü takımı toplamda 211 stableford puanla birinci, Kenan Güngör, Yavuz Aksoy, Hasan Çiçek, Sefa Altınay, Nadil Tosun, Ayhan Karaağaç, Ali Kızıldağ ve Mustafa Türker'den oluşan Taurus Golf Kulübü takımı toplamda 201 stableford puanla ikinci, Murat Bayrak, Bülent Özgür, Mehmet Kılavuz, Fahri Bertan Gürkan, Mehmet Saraçoğlu, Suat Bayram, Hakan Güleç ve Muhittin Erdem Bekler'den oluşan İstanbul Golf Kulübü takımı toplamda 200 stableford puanla üçüncü sırada yer aldı.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. Ayak B kategorisi müsabakaları, 2 Haziran 2024 tarihinde oynanacak final raundunun ardından sona erecek.

Oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak. - İSTANBUL