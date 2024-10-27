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TGF & AGF Zafer Turnuvası İstanbul'da Düzenlenecek

TGF & AGF Zafer Turnuvası İstanbul'da Düzenlenecek
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Türkiye ve Azerbaycan Golf Federasyonları iş birliğiyle gerçekleştirilen 'TGF & AGF Zafer Turnuvası', 28-29 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Turnuvaya toplamda 56 golfçü katılacak.

TÜRKİYE Golf Federasyonu ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'TGF & AGF Zafer Turnuvası', 28- 29 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul'da bulunan Kemer Golf & Country Golf Kulübü'nde oynanacak. Turnuvaya, Türkiye ve Azerbaycan'dan toplamda 56 golfçü katılacak.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Azerbaycan Golf Federasyonu (AGF) Başkanı Rauf Khalilov, iki ülke federasyonu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir iş birliği anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında iki ülke arasında ilk defa düzenlenen turnuva Ekim 2023'te Azerbaycan Golf Federasyonu'nun ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenmişti.

İkincisi İstanbul'da gerçekleştirilecek 'TGF & AGF Zafer Turnuvası', 36 çukur üzerinden değerlendirilecek ve Kemer Golf & Country Golf Kulübü'nde düzenlenecek. Turnuvaya Türkiye'den 36, Azerbaycan'dan 20 olmak üzere toplamda 56 golfçü katılacak. Turnuvanın final raundunun ardından dereceye giren golfçüler, ödül töreninde kupalarını alacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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