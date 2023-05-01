TFFHGD Genel Başkanı Arıcı'ya Şube Başkanlarından İstifa Çağrısı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) genel merkeze bağlı 52 şube adına öncülüğünü İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon şube başkanlarının yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Benim karşımda birileri var, onlar MHK içinde diyor. MHK'de olanları onun yanında değil diye değersizleştirmeye ne hakkı var? Merkez Hakem Kurulu'nu Lale Orta yönetmiyor dedi. Türlü yakıştırmalar yaptı. Bu camianın içinden çıkmış, Profesörlük unvanı taşıyan, Türkiye'yi en üst düzeyde temsil etmiş, Türk hakemliğinde ilkleri yaşatmış başarılı bir kadına nasıl böyle bir söz söyleyebilir? Camiadaki kadın hakemlerin gelişiminde öncülük rolü üstlenmiş birisine nasıl böyle bir laf edebilir? Klasman düşürülen hakemlerden bahsetti. O klasmanlar yapılırken neredeydi? O zaman bu klasmanları belirleyen Merkez Hakem Kurulu nezdinde hakemlerinizin hakkını aradı mı? Yaptığı konuşmalarla tüm camiayı, tüm faal hakemleri, geçmiş yıllarda görev yapmış tüm hakemleri töhmet altında bıraktı. Kulüp Başkanlarının yaptığı açıklamalara camialarının hakkını korumak açısından hak verirken, kendisi bir camianın başkanı olduğunu hatırlayarak neden bir cümle kurmadı? Herkesi töhmet altında bırakırken insan hiç mi düşünmez? Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Başkanı Sayın Abdurrahman Arıcı'yı derhal istifa etmeye davet ediyoruz. Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda görev yapan tüm faal hakem üyelerimizi ise, daha fazla töhmet altında kalmamaları için ivedi şekilde istifaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."