TFFHGD Aydın Şube Başkanlığı'na Eren Özyemişçioğlu seçildi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Aydın Şube Başkanlığı'nda yapılan ve mevcut başkan Ali Hakan Koç'un aday olmadığı olağan genel kurulda 2. Lig hakemi Eren Özyemişçioğlu başkan seçildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Aydın Şube Başkanlığı'nın olağan genel kurulu, dernek binasında yapıldı. Yoğun bir katılımın yaşandığı kongrede 3 yıldır dernek başkanlığı yapan Ali Hakan Koç yeniden aday olmadı. Tek listeyle seçime gidilen kongrede Aydın hakem camiasına uzun yıllar hizmet eden ve 2. Lig'de görev yapan B Klasman hakemi Eren Özyemişçioğlu, başkanlığa talip oldu. Üyelerin tamamının oyunu alan Özyemişçioğlu, TFFHGD Aydın Şubesi'nin yeni başkanı seçildi. Profesyonel futbol liglerinde tüm kademelerde görev yapmış olan Özyemişçioğlu aktif hakemliğine devam ederken, üç yıl boyunca hakem ve gözlemci camiasına hizmet edecek.

Kongrenin ardından teşekkür konuşması yapan Özyemişçioğlu; "Dernek seçimlerini her zaman bir bayrak yarışı olarak nitelendiriyoruz. Bayrağı teslim edecek Ali Hakan Hocamıza ve yönetim kuruluna, şu ana kadar yaptıkları hizmetleri için şahsım ve ekibim adına teşekkür ederim. Kongrede hem camiamızdaki büyüklerimizin, hem de genç arkadaşlarımızın desteğini alarak, şahsım ve arkadaşlarımla, uzun yıllar hakem camiamıza onurla ve gururla hizmet edebilmek adına ilk startı vermek için üyelerimizin karşısına çıktık. Genç ve dinamik ekibimizle, amacımız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği doğrultuda zeki, çevik ve ahlaklı hakemlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve dernek için üyelikten ziyade, üyeler için bir dernek felsefesiyle hareketle, birlik ve beraberliğimizi daha da sağlamlaştırmak olacaktır" dedi.

Eren Özyemişcioğlu başkanlığında oluşan ve klasman hakemlerinin yer aldığı TFFHGD Aydın Şubesi'ndeki yeni yönetimi Ahmet Oğuz Yılmaz, Kaan Kara, Bendegül Uyaroğlu, Fatih Göksel Uyar, Şevket Can Arslan, Gözde Kan, Ali Tetik, Çağrı Çetin ve Burak Sarıyıldız isimlerinden oluştu. - AYDIN