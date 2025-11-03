Haberler

TFF Tahkim Kurulu'ndan Bandırmaspor'a Cezalar Onandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Murat Karakoyun'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası ve kulübün diğer cezalarını onadı. Bandırmaspor'un taraftarları ve futbolcuları ile ilgili itirazlar reddedildi.

TFF Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda gündemdeki dosyaları inceleyerek kararlar aldı. Bandırmaspor Kulübü'nün Başkan Murat Karakoyun ve futbolcu Dieumerci Ndongala ile ilgili yaptığı itirazın da reddedildiği açıklanarak şu kararlar alındı:

Bandırma Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 110.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Bandırma Spor Kulübü'nün 26.10.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 535.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Bandırma Spor Kulübü'nün Başkanı Murat Karakoyun'un 26.10.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Bandırma Spor Kulübü'nün Futbolcusu Dieumerci Ndongala'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
