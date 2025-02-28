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TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2'ye düşürdü

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça indirdi. Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onarken 1.5 milyon TL'lik para cezasını ise 'para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından' dolayı 500 bin TL'ye düşürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray maçının ardından 4 maç ceza verdiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve 1 maç ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili karını verdi.

MOU'YA İNDİRİM, BURUK'A ONAMA

Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un PFDK'nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in PFDK'nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1036 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2'ye düşürdü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Şikesi büyük olan şampiyon olacak bu sene. İyi ki Beşiktaş var renkli takımlara inat şerefiyle oynayan

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerin yalaması uşağı TFF. Algı yaratarak Türk futbolunu el ele vererek bitirdiler. Sırf koltuk ve emelleri uğruna kaosu tercih ettiler. Utanmadan konuşuyorlar hala.

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Fenerasyon çifte standart uygulamalarına bir yenisini uygulayarak Fenerin emir eri olduğunu ortaya koymuştur.Bu fenerasyon gidene kadar daha yüksek sesle Federasyon istifa.

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Morinho ve tff nin canı cehenneme...

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Haber YorumlarıAli Ant:

Fenerasyon Şaşırdıkmı ? Hayır

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