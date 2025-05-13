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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İtirazlarını Reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İtirazlarını Reddetti
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na yönelik itirazlarını oybirliğiyle reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı itirazları reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan kararlar şöyle:

"Galatasaray'ın TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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