Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezayı onadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK tarafından kendisine verilen cezalara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezasına Özbek tarafından yapılan itiraz ile ilgili kararını verdi.

TAHKİM KURULU CEZAYI ONADI

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından yapılan itiraz sonrası kararını değiştirmedi ve 30 gün hak mahrumiyeti ile 360 bin TL para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray A.Ş.'nin Başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 12.12.2024 tarih ve E.2024-2025/509 – K.2024-2025/632 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezayı onadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
img

Bakan Tekin'in öğretmen alım mülakatına ilişkin sözleri gündem oldu
img

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Galatasaray başkanını tehdit eden tff başkanına kim ceza verecek ?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Sari:

ali koçun kuklaları

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
Kredi kartlarında milyonları ilgilendiren iddiaya açıklama geldi
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar CANLI izle! 16 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 31. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 16-17 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Kazan, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 16-17 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.