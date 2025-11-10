Haberler

TFF, Süper Lig'in 12. Haftasında VAR Kayıtlarını Yayınladı

TFF, Süper Lig'in 12. Haftasında VAR Kayıtlarını Yayınladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını Youtube'da paylaştı. VAR incelemeleri sonucu alınan penaltı kararları ve diğer önemli pozisyonlar açıklığa kavuşturuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 12. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Gençlerbirliği - Başakşehir maçının 88. dakikasında konuk ekibin atağı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu VAR tarafından uyarı aldı. 'Potansiyel penaltı incelemesi' için kenara gelen Tonusluoğlu, pozisyonu farklı açılardan izledi. Başakşehirli futbolcu Opoku'nun vuruşunda Thalisson'dan seken topa yönelik Direnç Tonusluoğlu, "Erkan hocam ben burada destek kolu olarak, kolun doğal konumda olduğunu ve düşüşün esasında doğal kolunu açılmadığını düşünüyorum. Kararımda kalıyorum" diyerek sahada döndü ve penaltı yok dedi.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor müsabakasının 66. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakem tarafından 'potansiyel penaltı incelemesi' önerisi aldı. Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut'un Sorescu'nun ayağına bastığını tespit eden Çakır, ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.

Kocaelispor - Galatasaray mücadelesinin 83. dakikasında, sarı-kırmızılılar Victor Osimhen'in golüyle beraberliği sağladı. Hakem Çağdaş Altay, VAR'ın 'Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme' önerisi sonrası pozisyonu izlemek üzere kenara geldi. VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: "Çağdaş, şimdi Galatasaraylı futbolcunun burada şutu var. Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayı hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz. Sen de kontrol et başka bir açıdan da göstereceğim sana"

Altay: "Tamamdır golü göreyim hocam"

VAR: "Başka bir açıdan da gösteriyorum"

Altay: "Teşekkürler ofsaytla başlıyorum, endirekt serbest vuruşla"

VAR: "Tamamdır karar senin." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Beşik gibi sallanan Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.