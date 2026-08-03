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TFF Temsilci Seminerleri Tamamlandı

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TFF, 2026-2027 sezonu öncesi Riva'da düzenlediği temsilci seminerlerini eğitim, değerlendirme ve sınav oturumlarıyla bitirdi. Programda statü, raporlama, akreditasyon ve risk yönetimi konuları ele alındı; Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2026-2027 Sezon Başı Temsilci Seminerleri, gerçekleştirilen eğitim, değerlendirme ve sınav oturumlarıyla sona erdi.

TFF'nin açıklamasına göre federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen program kapsamında, 1-2 Ağustos tarihlerinde üst klasman temsilcileri ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcilerine, 2-3 Ağustos tarihlerinde ise klasman temsilcileri ve yeni klasman temsilcilerine yönelik eğitimler verildi.

Seminerlerde 2026-2027 sezonunda uygulanacak statü ve talimat hükümleri, temsilci raporlarının hazırlanması, müsabaka organizasyonlarının denetlenmesi, akreditasyon uygulamaları, kurumsal iletişim, görev disiplini, ilk yardım, risk yönetimi ve futbol paydaşlarıyla koordinasyon konuları ele alındı.

Klasman temsilcileri ve yeni klasman temsilcileri seminerinin genel değerlendirmesinin ardından kapanış bölümünde konuşan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, seminer programına katkı sağlayan iç paydaşlara ve konuşmacılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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