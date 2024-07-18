TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

TFF'nin yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplanan 4 büyük kulübün başkanı salona tam katılım gösterdi. Genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi çok sert sözlerle eleştirdi, ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'un sözlerine tepki gösterince Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi.

UEFA'YA MERİH DEMİRAL TEPKİSİ

"Burada 300 delege var ama kimsenin konuşmaya niyeti yok, heyecanı yok! Demek ki dertleri yok. Ben 15 dakika konuşacağım" diyerek sözlerine başlayan Ali Koç, "Hazır UEFA ve FIFA yetkilileri buradayken, altyapımızdan yetişen Merih Demiral'a verilen haksız cezayla ilgili konuşmak istiyorum. Türk devletlerinin tamamında sadece kendimizi ilgilendiren, hiçbir hakaret barındırmayan bir sembol yüzünden verilen ceza haksızdır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ TOPA TUTTU

Konuşmasının devamında Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Koç, "Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görüşmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine aday olarak çıkmanızı tebrik ederim! Helal olsun. 100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size" dedi.

"KENDİNİZİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?"

Büyükekşi'nin adaylığı için imza verenlere seslenen başkan Koç, "TFF Başkanı'nın bu seçimi 3-5 kişinin istemesi diye dillendirmesi de sizlere saygısızlıktır. Büyükekşi aday olmayacak diye imzalarını geri çeken kulüplere sesleniyorum: Kendinizi kandırılmış hissediyor musunuz? Çünkü biz, sizlere bu durumu anlatmıştık" açıklamasını yaptı.

BÜYÜKEKŞİ VE KOÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz" sözlerine "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek karşılık verdi. Bu tartışmanın ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi ve Ali Koç, ""Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi. Bu ifadelerin ardından tartışma son buldu.

"UEFA, BU SEÇİM SÜRECİNE KADAR YAŞANANLARI BİLSE ACABA NASIL DAVRANIR?"

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Türkiye'yi UEFA'da temsil eden Servet Yardımcı, kendisine yapılan baskılara boyun eğerek adaylıktan çekildi. Servet Yardımcı, "malum kirli yapı, mevcut sistemin devamı" derken neyi kastetmektedir? Bunu bilmek bizim hakkımızdır. Servet Yardımcı, UEFA'da yönetim kurulunda aday oldu. Buradaki arkadaşlar kolay zannediyorlar. Servet bey seneye olmayacak, inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Bize bakış açıları hiç hoş değil. Servet bey bir açıklama yaptı. Şantaj, iftira dedi. Kim bunlar? Bize haksız yere Türklüğün simgesi olan bozkurt hareketinden dolayı bir oyuncumuza ceza veren UEFA, bu seçim sürecine kadar yaşananları bilse acaba nasıl davranır? İtibarsızlaştırma kimin tipik taktikleridir? Kısacası aday olma sürecinde muhtemel başkan adaylarının önünü kesme hamlelerinde klasik FETÖ modellemesi ve yöntemlerine üzülerek tanık olduk" ifadelerini kullandı.