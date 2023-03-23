TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler
Spor Haberleri
Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. Buna göre 27. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide ise Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Nisan Pazar saat 19.00'da Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
TFF, Süper Lig'de 7 haftalık programı paylaştı. Böylece zirveyi yakından ilgilendiren derbilerin oynanacağı tarihler belli oldu.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 2 NİSAN'DA
27. haftadaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide ise Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Nisan Pazar saat 19.00'da Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 7 haftalık programı şöyle: