TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. Buna göre 27. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide ise Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Nisan Pazar saat 19.00'da Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.