Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

Spor Haberleri

Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. Buna göre 27. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide ise Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Nisan Pazar saat 19.00'da Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

TFF, Süper Lig'de 7 haftalık programı paylaştı. Böylece zirveyi yakından ilgilendiren derbilerin oynanacağı tarihler belli oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 2 NİSAN'DA

27. haftadaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide ise Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Nisan Pazar saat 19.00'da Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 7 haftalık programı şöyle:

TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

TFF programı paylaştı! İşte Süper Lig'de derbilerin oynanacağı tarihler

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

title