TFF kararını verdi! Ligden çekilme talebi kabul edilen ve reddedilen takımlar belli oldu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig ekipleri Kahramanmaraşsspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un ligden çekilme taleplerinin onaylandığını açıkladı. Tarsus İdman Yurdu, Niğde Anadolu FK ve Sivas Belediyespor'un çekilme talebi reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği toplantısının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hasan Gökçe basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞANLIURFA VE AMED DEVAM EDECEK"

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımlarıyla ilgili toplantıların ardından bugün de TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekipleri için toplandıklarını söyleyen Büyükekşi, "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'yle yaptığımız toplantıda 3-4 Mart tarihleri arasında ligleri başlatma kararı almıştık. Bugün de aynı şekilde 2. ve 3. liglerin, 3-4 ya da 4-5 Mart tarihleri arasında başlamasında mutabık kaldık. Ligden çekilmek isteyen kulüplerimiz var. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ligden çekildi. İskenderunspor'un herhangi bir talebi olmadı. 2. Lig Beyaz Grup'tan Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler lige devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"OHAL İLAN EDİLEN 10 İLİN TALEPLERİNİ ONAYLADIK"

OHAL ilan edilen bölgelerin dışında kalan ekiplerden Niğde Anadolu FK, Sivas Belediyespor ve Tarsus İdman Yurdu'nun da ligden çekilme talepleri olduğunu dile getiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu takımların taleplerini olumlu karşılamadıklarını ve reddettiklerini ifade etti.

"DİĞER KULÜPLER FARKLI DÜŞÜNÜR"

Takımlarla ilgili alınacak kararları daha önce kamuoyuna açıkladıklarını da sözlerine ekleyen Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi: "Aldığımız bir karar var. Devletimiz 10 ilde OHAL uygulaması ilan etti. Bu illerden gelen talepleri olumlu karşıladık. Bunun dışındaki taleplere karşı Kulüpler Birliği de aynı görüşü paylaşıyor. Liglerin son sıralarında yer alan kulüpler ve taleplerini reddettik. Bu şekildeki bir uygulama, birçok kulübü farklı düşünmeye sevk eder. Depremden zarar gören takımlarımıza bu imkanı verdik. Uygulama aynı olacak. Bu zamana kadar oynanan maçlar geçerli, aldıkları puanlar geçerli olacak. Bundan sonraki maçlarda 3-0 hükmen mağlup olacaklar ve küme düşmeyecekler. Kulüplerimiz ligden çekilmemiş gibi, bu zamana kadar alacakları parayı aldılar ve bundan sonra da alacaklar."