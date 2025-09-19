TFF Heyeti Almanya'da Futbol Akademilerini Ziyaret Etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Almanya'da bir dizi temasta bulundu. Bayraktar ve Aybaba, Almanya'nın Bavyera eyaletinde faaliyetlerini sürdüren ETFA Academy ile DFI Academy'yi ziyaret etti.

Akademi tesislerini inceleyen Bayraktar ve Aybaba'ya, akademilerin iş birliği ve yeni projeleri ile ilgili sunum yapıldı. DFI Academy CEO'su Andreas Herbst ve ETFA Academy Genel Başkanı Sedat Aydemir ile yapılan toplantıda olası iş birlikleri, TFF alt yaş grupları milli takımları ve Almanya'da yapılacak milli takım seçmeleri değerlendirildi.

Toplantı ve görüşmelerin sonunda Emrah Bayraktar ve Samet Aybaba'ya, ziyaret gerçekleştirilen akademilerin formaları takdim edilirken, Bayraktar ve Aybaba ise yetkililere Milli Takım forması hediye etti.