TFF, Galatasaray ve Trabzonspor'u Disiplin Kuruluna Sevk Etti

TFF, Galatasaray ve Trabzonspor'u Disiplin Kuruluna Sevk Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'u, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili kulübün ayrıca kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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