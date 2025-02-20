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Galatasaray Avrupa'ya veda etti!

TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

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Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında RAMS Park'ta AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından bir paylaşım yaptı. Federasyon, bu sonuçla Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılılara ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Galatasaray,UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında RAMS Park'ta AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvadan elendi ve Avrupa'ya veda etti. Müsabakanın bitiş düdüğün ardından sarı-kırmızılıların son dönemde derbinin hakemi nedeniyle gerilim yaşadığı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşım geldi.

TFF'DEN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

TFF'den yapılan paylaşımda, "UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off aşamasında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

GALATASARAY İLE TFF ARASINDA YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde 2 kulübün başkanını Riva'da buluşmaya davet etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, bu daveti samimiyetsiz bulduğunu belirterek reddetti. Daha sonra toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, dev maçı yabancı hakemi yöneteceğini açıklayarak Özbek'in "Samimiyetsiz" ifadelerine yanıt verdi. Bunun üzerine Galatasaray, Slavko Vincic isminin ön plana çıkmasının ardından bir açıklamaya yayınlayarak federasyona 3 soru yöneltti. Cimbom ayrıca, Vincic için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya'nınMaribor takımının şehrinde doğması ve Ilıcalı'nın 45 yaşındaki hakemin vatandaşı olan UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olması nedeniyle federasyon itiraz etti. TFF, bu itirazı geri çevirdi ve bugün içerisindeGalatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖzer Doğan:

bırakın bu Fetöcülere karşı yalakalığı

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Muhtemelen bu paylaşımı yaparken elendiği için gülüyordunuz. reziller

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