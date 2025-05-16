TFF Fair Play ve Sorumluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Fair Play ve Sorumluluk Kurulu, fair play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sorumluluk Ödülleri'ni açıkladı.

Kurul, 4 Mayıs 2025 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası siyah-beyazlı oyuncuları tribünleri selamlarken sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda takım arkadaşlarını uyaran Beşiktaşlı Necip Uysal'ı ödüllendirdi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Galatasaray U14 Takımı'nı, Trabzonspor'u, Konyaspor'u ve Beşiktaş'ı da ödüllendirme kararı aldı.

Mayıs ayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri şu şekilde:

GALATASARAY U14: "U14 Gelişim Ligi'nde Bursasporlu oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda durumu fark etmeyip gol atan Galatasaray A.Ş., daha sonra kaleyi boş bırakıp Bursaspor'un gol atmasına izin vermişti."

TRABZONSPOR: "Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Papara Park Stadyumu'nda Göztepe A.Ş.'yi ağırlayan Trabzonspor A.Ş., bir tribününe uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini vermişti. Bordo-mavili takım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarlarımızı ağırlayacak olan tribünümüzün ilk sesi çocuklarımızdan gelsin istedik. Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde 'Mattia Ahmet Minguzzi' Tribünümüze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." diyerek bu tribünü 18 yaşından küçük çocuklara ücretsiz olarak açmıştı."

KONYASPOR: "Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Konyaspor-Galatasaray A.Ş. karşılaşması öncesi gerçekleşen seremoniye İsrail'in, Gazze'de düzenlediği saldırılarda sakat kalan çocuklar da katılmıştı. Çocukların tişörtlerinde Filistin'de yaşanan zulme yönelik sarsıcı mesajlar yer almıştı. Konyaspor da sahaya İsrail saldırılarına tepki gösteren bir pankartla çıkmıştı."

BEŞİKTAŞ: "Beşiktaş A.Ş-Atakaş Hatayspor maçı sonrası rakip takımın küme düşmesi kesinleşince siyah-beyazlı futbolcular, maç sonu tribünleri meslektaşlarıyla el ele tutuşarak selamlamış ve gösterdikleri mücadeleden ötürü rakiplerini onore etmişti."

NECİP UYSAL: "Fenerbahçe A.Ş-Beşiktaş A.Ş. derbisi sonrası siyah-beyazlı oyuncuların tribünleri selamlarken sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda Necip, takım arkadaşlarını uyarmıştı."