Haberler

TFF Ekim Ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödüllerini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Ekim ayı sosyal sorumluluk ve Fair Play ödüllerini belirledi. Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ve Kocaelispor taraftarı ödüllere layık görülürken, Sivasspor 'Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü'ne, Fatih Karagümrüklü futbolcu David Datro Fofana ise 'Fair Play Davranış Ödülü'ne sahip oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ekim ayında sosyal sorumluluk alanında Samsun spor Kaptanı Zeki Yavru ile Kocaeli spor taraftarına, Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü'nü Sivas spor'a ve Fair Play Davranış Ödülü'nün de Fatih Karagümrüklü futbolcu David Datro Fofana'ya verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı. Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında; Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Av. Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Av. Tarık Emre Ekşi, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Banu Yelkovan'dan oluşan kurulun Ekim ayı değerlendirmesi sonunda beş farklı ödülün sahibi belirlendi.

TFF'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal sorumluluk alanında Samsun spor Kaptanı Zeki Yavru ile Kocaeli spor taraftarı ödüle layık görüldüğü belirtildi. Sivas spor'a 'Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü' verildiği, Fair Play Davranış Ödülü'nü ise Fatih Karagümrüklü futbolcu David Datro Fofana'nın aldığı ifade edildi.

Sosyal Sorumluluk Ödülü

Samsun spor kaptanı Zeki Yavru, Konya spor maçında down sendromlu bir taraftarla karşılaşma sonrası tribünlere giderek genç taraftara üçlü çektirdi. Yavru, bu hareketiyle toplumsal duyarlılığı vurgulayarak farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı öncesi; Futbol Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Basketbol Milli Takım Kaptanı Cedi Osman ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaeli spor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı.

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü

Dünyayı derinden yaralayan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ülke futbolu kayıtsız kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İsrail'in uluslararası spordan men edilmesi çağrısı yaparken; takımlarımız da Filistin'e destek verdi.

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, 9. haftadaki Serikspor müsabakasının gelirlerini 'Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma' sloganıyla Filistin'e bağışladı. Karşılaşma öncesinde ise Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Fair Play Ödülü

19 Ekim 2025'te oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşmasında Karagümrüklü futbolcu Datro David Fofana, hava topu mücadelesinde İsmail Yüksek'in yere sert bir şekilde düşmesini engelleyerek rakibinin olası ciddi bir sakatlık yaşamasını önledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Merakla bekleniyordu! İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Vali açıkladı: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.