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TFF'den yasa dışı bahise puan silme cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yasa dışı bahis reklamlarına karşı Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı. Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere para cezasının yanı sıra puan silme cezası uygulanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis reklamına karşı Futbol Disiplig Talimatı'nda değişiklik yaptı.

PUAN SİLME CEZASI VERİLECEK

Buna göre; yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere para cezasının yanı sıra puan silmeye kadar varan cezalar uygulanacak.

TFF, tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında illegal bahis reklamı almasına para ve puan silme cezası vereceğini duyurarak Futbol Disiplin Talimatı'na yeni bir madde ekledi.

FDT'nin 57. maddesinde yer alan "Bahis" başlığına 3. bir fıkra eklendi. Bu fıkrada ise reklam panoları ve sair ekipmanlar için yeni cezalar tanımlandı.

İşte TFF tarafından eklenen madde:

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası verilir.

TFF'den yasa dışı bahise puan silme cezası
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Tamam işte kolay çözümü bulmuşlar. Bir kaç kez den birbaey olmaz. Yap reklami öde 2.5 milyonu. Kap 15 milyonu. Güzel ış. Galatasaray i yine kurtardılar. Yaptıkları ile kalıyorlar. Sanki bilmiyorlardı o reklamları formalarına yazarken. Insanlarla dalga geçmeyi bırakınız.

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Haber Yorumlarıattila osman önsel:

yasal bahis normal mi yani kumar oynamak oynatmak yasak değil mi bu ülkede bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

cin con'ların cezası acil kesilsin puanlarıda silinmesi gerek uygulansın şimdiye kadar yaptıkları karmı kalsin

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

GS puanı silinecek mi şimdi? Suleyman abi kızmasın.

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