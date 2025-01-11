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TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar

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Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etti. Talimat değişikliğiyle getirilen ve 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olacak Geçici Madde 18'e göre ibraz edilen sponsorluk ve reklam gelirlerine konu sözleşmeler de 2024-2025 sezonu için kulüpçe tahsil olunan tutarlar dikkate alınarak yeniden tespit edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ederek, kulüplerin limit dahilinde kalmasını zorunlu tuttu.

TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapıldı.

Talimatnameye, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." şeklindeki Geçici Madde 25 eklendi.

HARCAMA LİMİTLERİ HESABI ARTIK FARKLI OLACAK

Takım harcama limitleri belirlenirken Kulüp Lisans Kuruluna ibraz edilen sponsorluk ve reklam gelirlerine konu sözleşmeler de 2024-2025 sezonu için kulüpçe tahsil olunan tutarlar dikkate alınarak yeniden tespit edilecek.

TFF'nin daha önce açıkladığı Geçici Madde 18'e göre, harcama limitlerinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için yüzde 30, Nesine 2. Lig ekipleri için yüzde 50 sapma belirlenmişti.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre Süper Lig 2024-2025 ara transfer tarihleri şöyle: Ara transfer sezonu 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Oyunun ortasında kural değiştirmek? 26 Bin kişinin biletine bloke koyarken, seyirci alınmayan ve güvenlik güçlerine ayrılan bölgeye bloke koymak? Ben gorevde olduğum sürece yabanci var olmayacak deyip yabancı var getirmek? Basaksehir Galatasaray maçına da orta hakemi yalı çocuğunu atarsan tadından yenmez. Süpersin Hacı

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Haber YorumlarıGungor Gurbuz:

GALATASARAY'ı durduramayacaksınııızzz yırtın bi yerlerinizi

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