Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah'ı Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray formasıyla karşılayan ve üzerindeki formayı çıkarmaya zorlanan Kaan Yıldırım'a destek veren Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, sergilediği Fair Play davranışı nedeniyle taraftar kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play kültürünün teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu alanda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı sahiplerini açıkladı.

Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında; Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Av. Kürşat Ahmet Ünal, Av. Tarık Emre Ekşi, Bilgehan Okumuş ve Banu Yelkovan'ın katılımıyla toplanan Kurul, Eylül ayı toplantısında yaptığı değerlendirmeler sonucunda dört kategoride ödül sahiplerini belirledi.

1 Mayıs 2026 tarihinde oynanan U15 Gelişim Ligi Finalleri sırasında Galatasaraylı oyuncu Hüseyin Remazan'ın kramponunu bağlamasına yardımcı olan Fenerbahçeli Utku Efe Özkan, sergilediği örnek sportmenlik nedeniyle Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünde Fenerbahçe forması giyen küçük bir taraftarın formasının çıkarılması sırasında olaya müdahale ederek korkan çocuğa destek olan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven'in davranışı Fair Play Kurulu tarafından takdirle karşılandı.

Yaşananların ardından küçük taraftarı kendi sahasında, taraftarlarının önünde ağırlayarak kendisine destek veren Fenerbahçe Kulübü ise bu yaklaşımı nedeniyle Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

TFF'den Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz'e ödül

31 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan olayların ardından Amed Sportif Faaliyetler'in, "Nerede ve kime karşı olursa olsun, bir kişinin tuttuğu takımın forması nedeniyle baskıya veya kötü muameleye maruz bırakılması kabul edilemez" açıklamasıyla yaptığı sağduyu çağrısı Fair Play Kurulu tarafından takdirle karşılandı.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah'ı Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray formasıyla karşılayan ve üzerindeki formayı çıkarmaya zorlanan Kaan Yıldırım'a destek veren Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, sergilediği Fair Play davranışı nedeniyle taraftar kategorisinde ödüle layık görüldü.

Öksüz ayrıca, genç taraftara Trabzonspor maçlarını izlemek istemesi halinde bir yıl boyunca ev sahipliği yapacağını belirterek sporun birleştirici yönüne dikkat çekti.

Sosyal Sorumluluk Ödülü Bodrum FK'ya

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 148 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlara, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına ücretsiz kombine kart sağlama kararı nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

Temel hedef, kalıcı bir Fair Play kültürü oluşturmak

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play'in yalnızca ödüllendirilecek münferit davranışlardan ibaret olmadığını, temel hedefin futbolun bütün paydaşlarında kalıcı bir Fair Play kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı.

Sosyal sorumluluğun da yalnızca projelerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Kurul; dayanışmanın, sağduyulu söylemlerin ve bireysel davranışların da bu anlayışın önemli birer parçası olduğunu belirtti.

"Fair Play'in cinsiyeti, yaşı ve ligi yoktur" anlayışıyla hareket eden Kurul, çalışmalarını yalnızca profesyonel erkek futboluyla sınırlı tutmayacağını; kadın futbolundan amatör liglere, altyapı ve gençlik organizasyonlarından tribünlere kadar futbolun her alanında sergilenen örnek davranışları ve hayata geçirilen sosyal sorumluluk çalışmalarını sezon boyunca takip etmeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı