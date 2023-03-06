Olayların ardından TFF sessizliğini bozdu: Eylemleri kınıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu son dönemde stadyumlarda meydana gelen provokatif eylem ve söylemler hakkında açıklamada bulundu. TFF, yaptığı açıklamada, "Futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kast ettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da yaptığı toplantıda ülkemizde son dönemde tırmanan terör ve şiddet olaylarını kınadı. Toplumsal barışa ve Türkiye'nin gelişimine zarar veren eylemlerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Yönetim Kurulu, yaşanan olaylarda şehit olan TSK ve Emniyet mensuplarıyla, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diledi.

TFF'den yapılan açıklamada," Yaşadığımız büyük afetin acıları tazeyken, henüz kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yasını tutuyorken, yaralarımızı sarmak için milletçe seferber olmuşken ve Türk Futbol Ailesi olarak bu büyük seferberlikte tüm kulüplerimizle birlik ve beraberlik içinde OMUZ OMUZA vermişken bazı profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kast ettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz. Bu provokatif eylem ve söylemler kapsamında ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır.

"PROVAKASYON AMAÇLI AÇILAN PANKARTLAR KANUNEN SUÇTUR"

Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi, stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur. Stadyumlarda marjinal grupların ırkçı, bölücü söylem ve eylemleri, şiddete dönük tutum ve davranışları asla kabul edilemez. Aynı zamanda Paylaş I saha içinde ve saha dışında sporcu sağlığına doğrudan kasteden hiçbir harekete müsamaha gösterilemez. Bu ırkçı, bölücü eylem ve söylemlerin sorumluları ve failleri, devletimizin adli kurumlarınca göz önünde bulundurulan bir durumdur.

"STADYUMLAR KAMUSAL ALANLARDIR"

Muhakkak ki stadyumlar; her türden siyasi görüşe mensup taraftarların tuttukları takımı desteklemek için bir araya geldiği kamusal alanlardır. Ancak farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMELİYİZ"

Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ve yardımcı olmaya en çok ihtiyacımız olan bu günlerde futbol ailemizin tüm fertlerini tıpkı "OMUZ OMUZA" Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyamız vesilesiyle olduğu gibi birlikteliğini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.