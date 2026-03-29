Türkiye Futbol Federasyonundan Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sağlık durumu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Lucescu'nun hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Slovakya ile oynanacak özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Durumunu yakından takip ettiğimiz A Milli Takım eski teknik direktörümüzün sağlık durumu stabil olup hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Türk futboluna gerek kulüp gerekse milli takım düzeyinde büyük katkılarda bulunmuş olan Mircea Lucescu'ya ve Romanya Futbol Federasyonuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rumen teknik adamın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı! Meslekten çıkarıldı
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı geldi

Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten uyarı geldi