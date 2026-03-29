Türkiye Futbol Federasyonundan Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Slovakya ile oynanacak özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Durumunu yakından takip ettiğimiz A Milli Takım eski teknik direktörümüzün sağlık durumu stabil olup hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Türk futboluna gerek kulüp gerekse milli takım düzeyinde büyük katkılarda bulunmuş olan Mircea Lucescu'ya ve Romanya Futbol Federasyonuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rumen teknik adamın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.