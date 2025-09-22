TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa edeceği iddia edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu için bir açıklama yaptı.

TFF İDDİALARI YALANLADI

Yapılan açıklamada, Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin spekülatif haberler hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğu ve çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

İşte TFF'nin o açıklaması;

'Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

NE OLMUŞTU?

Eski hakem Fırat Aydınus tarafından; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifasını talep ettiği, Ferhat Gündoğdu'nun ise sözleşmesinin devam ettiğini ve sözleşme hükümlerini dile getirdiği iddia edilmişti.