TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için açıklama

Güncelleme:
TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin spekülatif haberler hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğu ve çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Kamuoyuna, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa edeceği iddia edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu için bir açıklama yaptı.

TFF İDDİALARI YALANLADI

Yapılan açıklamada, Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin spekülatif haberler hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğu ve çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

İşte TFF'nin o açıklaması;

'Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

NE OLMUŞTU?

Eski hakem Fırat Aydınus tarafından; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifasını talep ettiği, Ferhat Gündoğdu'nun ise sözleşmesinin devam ettiğini ve sözleşme hükümlerini dile getirdiği iddia edilmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıman:

sende bi git artık futbolun icne ettin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Artık dik dur da Seni oraya getiren gitti artık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

TFF başkanına da güvenmiyoruz. TS nin avukatlığını mı yapacak TFF başkanlığı mı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
