Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

TFF'den maça saatler kala Arda Turan kararı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PFDK, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın müsabaka hakemine yönelik tehdit iddiasıyla sevk edilmesine rağmen, ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Aynı zamanda, PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası uyguladı. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.

PFDK, bu akşam oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı öncesi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle sevk edilmesine karşın ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK'nin açıklaması şöyle;

"Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

EMRE BELÖZOĞLU'NA 1 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, ikas Eyüpspor'a 525 bin, Çaykur Rizespor'a 258 bin, Bellona Kayserispor'a 210 bin ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı. Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den maça saatler kala Arda Turan kararı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
img

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme
img

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.