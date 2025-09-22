Haberler

TFF'den Ferhat Gündoğdu Açıklaması: Görevine Devam Ediyor

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılacağına dair iddiaları yalanladı ve Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini duyurdu.

TFF, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ferhat Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
