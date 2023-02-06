TFF'den depremzedeler için yardım kampanyası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

TFF, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından yardım kampanyası başlatma kararı aldı. TFF, AFAD tarafından koordine edilen hesaba 20 milyon TL bağışta bulunarak tüm futbol camiasına bu kampanyaya destek olması yönünde çağrıda bulundu. TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: