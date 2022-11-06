TFF'den benzeri görülmemiş hamle! Hakem atamalarına artık hiçbir kulüp ses çıkaramayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu akşam oynanacak Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor maçını izlemek için kente geldi. Burada açıklamalarda bulunan Büyükekşi, hakem atamalarında yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. "İnsan etkisinin en aza indirilmesi için çabalıyoruz." diyen Büyükekşi, "Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp gözünün önünde hakem ataması yaptıracağız. Bir de basının önünde yapacağız. Böylelikle doğru kriterle yapıldığına ikna olunması lazım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son haftalarda tartışma konusu olan hakem atamaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.

"BAŞKANLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATAMA YAPACAĞIZ"

Hakem atamaları hakkında bilgi veren Büyükekşi, "Bizler geldiğimiz günden beri bu konuların konuşulmasını istemiyoruz çünkü dünyada çok ülkede bu konularda dedikodu azalmış durumda. Bizde de aynısının olması için insan etkisinin en aza indirilmesi için çabalıyoruz. Hakem atamalarını algoritmayla yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp gözünün önünde hakem ataması yaptıracağız. Bir de basının önünde yapacağız. Böylelikle doğru kriterle yapıldığına ikna olunması lazım. Bu yüzde yüz memnuniyet getirir mi bilmem. Küçük de olsa hatalar olabilir. Gözden kaçan şeyler olabilir. Zamanla hepsini daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Dünyada, Türkiye'de netice itibarıyla her kesimde bu işi iyi yapmak için çalışmalar yapılıyor. Dünya Kupası'nda VAR'da yarı otomatik sistem devreye girecek. Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek otomatik olacak. Zaman içinde Türkiye'de de böyle çalışmalar olacak. Dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Teknoloji kullanmak istiyoruz" dedi.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"ALTYAPILARI İNCELİYORUZ"

"Bütün Süper Lig kulüplerinin Türkiye'ye yakışır şekilde nasıl hayata geçirebiliriz onunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Önümüzde 2 tane milli maçımız var. Diyarbakır'da İskoçya'yla, Gaziantep'te Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız. Bu çalışmanın arkasında Almanya'da, Portekiz'de ve İspanya'da gerek milli takımlar bazında gerekse her ülkede minimum 2 tane futbol kulüplerinin altyapılarını inceleyeceğiz. Önce ülkemizdeki altyapıları inceleyeceğiz. Bugün de en önemli şehirlerden biri olan Trabzon'dayız. Altyapıları inceliyoruz. Fikir alıyoruz. Başka benzeri şeyler varsa hem Türkiye'den hem yurt dışından en iyi örnekleri çıkartıp önce Süper Lig takımları olmak adına hocasından tesisinden tutun, diyetisyeninden uzananına kadar detaylı şekilde inceleyip yönetimlerle birlikte çalışma yapacağız.

"AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Bu da ilk durağımız. Gördüğüm kadarıyla burada mükemmel bir tesis var. Emek verenlere teşekkür ediyoruz. Allah sayılarını artırsın. Futbol adına çok önemli. Antrenörler üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Bu işi doğru yapacaksak temelden başlamamız lazım. Futbol adına, 85 milyon adına daha farklı çalışmalar içinde olmamız lazım. federasyon olarak yönetime geldiğimiz günden beri futbolun ekonomisiyle de yakından ilgileniyoruz. Futbolun ekonomisi deyince akla ilk gelen şey altyapı. Çünkü eğer kulüplerimiz altyapıya yeterince önem verip yeterince oyuncu çıkarabilirse ekonomik olarak da rahat etmeleri mümkün. Bizim de önemli projemiz Süper Lig takımlarında akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz.

"TÜRK FUTBOLU ADINA BÜYÜK KAZANÇ"

20'nci sıradan 12'nci sıraya geldik. 4 takımımız da yoluna devam ediyor. Türk futbolu adına büyük kazanç. Memnuniyet duyuyoruz. Gerek milli takımımızın gerekse kulüplerimizin Avrupa'da alacağı başarılar ülkemiz adına önemli kazanç. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde bu sene takımımız yok. Her şeyde bir hayır var, bundan bir ders çıkarmak lazım. Önümüzdeki yıllarda alacağımız puanlar başka yıllar için fayda sağlayacak. Türk futbolunda başarı önemli. 7-8 tane takımımız ilk sıralarda olmak adına mücadele ediyor. Bu sevindirici heyecanın yüksek olması, takımların birbirinden kopmaması herkes açısından son derece güzel. İnşallah son haftalara kadar güzel gider."