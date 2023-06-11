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TFF'den VAR hakkında kritik karar! Uygulama, sadece o maçlarda kullanılacak

TFF'den VAR hakkında kritik karar! Uygulama, sadece o maçlarda kullanılacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig ve 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem uygulaması kullanılacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.

TFF'den alt ligler için kritik karar! VAR uygulaması sadece o maçlarda devreye girecek

TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:

1. Grup

12 Haziran Pazartesi:

  • 19.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Eryaman)

2. Grup

13 Haziran Salı:

  • 19.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Eryaman)

3. Grup

14 Haziran Çarşamba:

  • 19.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Kepez Bedeliyespor (Eskişehir Yeni)

TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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