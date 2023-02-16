Türk futbolundan anlamlı proje! Canlı yayında gerçekleşecek kampanyanın detayları belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzon spor'un Basel'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.

BAKANLIK DESTEKLİ

Tüm kulüplerin katılımı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 1 Mart'ta "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasının başlatılacağını duyuran Büyükekşi, "1 Mart Çarşamba günü TFF öncülüğünde tüm kulüplerimizin katılımıyla, bakanlığımızın desteğiyle uluslararası bir kampanya başlatacağız. İsmi 'Omuz Omuza Türkiye' olacak. Yayıncı kuruluşumuz başta olmak üzere tüm spor kanallarımızdan yardımcı olmalarını istiyoruz. Ekranların açık olmasını istiyoruz. Konteyner sözümüzü binlerce yapmak ve örnek mahalleler oluşturmak istiyoruz. Depremzede vatandaşlarımız için sağlıklı bir organizasyon başlatmak istiyoruz. OHAL bölgesi dışında depremden etkilenen kulüplerimizle iletişim halindeyiz ve destek olmaya çalışıyor, liglere devam etmelerini istiyoruz" dedi.

"DETAYLARINI PAYLAŞACAĞIZ"

Büyükekşi sözlerini şöyle tamamladı: Birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz, gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz omuza verip dertlerimize derman olacağız. Bu büyük birlikteliğe destek veren büyük futbol ailemizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde Omuz Omuza Türkiye organizasoynumuzla ilgili daha detaylı bilgilendirme yapacağız." açıklamasında bulundu.