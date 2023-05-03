'TFF Başkanı ve Dursun Özbek görüşüyormuş' diyen ünlü gazeteciden bomba paylaşım: Hayırlı işler

Gazeteci Tahir Kum, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bir ziyaret daha gerçekleştirdiğini yazdı. Kum, "Özbek, Riva'da! TFF Başkanı Büyükekşi makamında şu sıralar Dursun Özbek'i ağırlıyor(muş). Hayırlı işler (2)" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF ziyaretinin hemen ardından Riva'daki merkeze giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tahir Kum'un haberine göre bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

"HAYIRLI İŞLER"

Gazeteci Tahir Kum sosyal medyadan, "Ve Özbek Riva'da! TFF Başkanı Büyükekşi makamında şu sıralar Dursun Özbek'i ağırlıyor(muş). Hayırlı işler (2)" paylaşımı yaptı.

"SÖYLEYİN, GALATASARAY BAŞKANI GELDİ"

YouTube'da yayıncılıkyapan 'Spor Gecesi' adlı kanal, Dursun Özbek'in Ali Koç'un ziyaretinden sonra "Söyleyin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geldi" sözleriyle TFF binasına giriş yaptığı bilgisini paylaşmıştı.

"DEPREM ORGANİZASYONU İÇİN ORADA"

Milliyet'in muhabiri Nevzat Dindar da sosyal medyadan bu haberi alıntılayıp, "Deprem organizasyonu için Fenerbahçe ve Beşiktaş bir yönetici bile yollamıyor.. Galatasaray Başkanı gidince de hemen algı çalışması! Artık ayıp... Bu arada Rıdvan Dilmen ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu da Riva'da..." cevabını yazdı.